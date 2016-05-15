Махачкала, 15 мая, 2016, 05:30 — ИА Регнум. В результате стычки боевиков ИГИЛ и правоохранителей Дагестана погибли трое полицейских. Об этом 14 мая сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство террористической организации «Исламское государство» Amaq.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевик ИГИЛ

По данным источника, вооруженное столкновение боевиков и российских правоохранителей произошло в Дербенте. Террористы убили троих полицейских.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, во время штурма удерживаемого боевиками здания в Дербенте пострадало 12 человек. Двое полицейских погибли. В настоящее время по факту посягательства на жизнь правоохранителей возбуждено уголовное дело.

Напомним, группа боевиков напала на полицейских на улице Крепостная в Дербенте. Злоумышленники метнули в сотрудников гранату после чего начали перестрелку. Отступив с одним заложником, террористы укрылись в здании, к штурму которого вскоре приступили бойцы МВД.