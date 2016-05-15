Боевики ИГИЛ заявили о причастности к терактам в Дербенте
Махачкала, 15 мая, 2016, 05:30 — ИА Регнум. В результате стычки боевиков ИГИЛ и правоохранителей Дагестана погибли трое полицейских. Об этом 14 мая сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство террористической организации «Исламское государство» Amaq.
По данным источника, вооруженное столкновение боевиков и российских правоохранителей произошло в Дербенте. Террористы убили троих полицейских.
Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, во время штурма удерживаемого боевиками здания в Дербенте пострадало 12 человек. Двое полицейских погибли. В настоящее время по факту посягательства на жизнь правоохранителей возбуждено уголовное дело.
Напомним, группа боевиков напала на полицейских на улице Крепостная в Дербенте. Злоумышленники метнули в сотрудников гранату после чего начали перестрелку. Отступив с одним заложником, террористы укрылись в здании, к штурму которого вскоре приступили бойцы МВД.