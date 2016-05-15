Париж, 15 мая, 2016, 05:02 — ИА Регнум. Чемпионат Европы по футболу в 2016 году является привлекательной мишенью для террористов, заявил глава Европейского полицейского управления Роб Уэйнрайт. Об этом пишет издание Die Welt.

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По словам главы управления, он обеспокоен предстоящим мероприятием. Как отметил Уэйнрайт, Европейское полицейское управление знает о том, что примерно пять тысяч человек вступили в ряды запрещенной на территории РФ и многих других стран террористической группировки «Исламское государство». Причем почти треть из этих людей вернулись в европейские страны.

«Круглосуточно невозможно отслеживать всех потенциальных террористов», — подчеркнул глава Европола.

Напомним, что 10 июня стартует 15 чемпионат Европы по футболу. Жеребьёвка квалификационного этапа состоялась еще 23 февраля 2014 года в Ницце. В ходе футбольного турнира сыграют 24 команды. Завершатся состязания 10 июля. Мероприятие продет во Франции в Париже.