Москва, 15 мая, 2016, 04:58 — ИА Регнум. В социальных сетях растет недовольство новым способом подсчета голосов, который использовался для определения победителя на песенном конкурсе «Евровидение 2016». Алгоритм подсчета, при котором голоса нескольких судей могут перекрыть выбор тысяч граждан, показался некоторым удивительным, передает Life.

eurovision.tv Схема голосования на Евровидении

«Может будем использовать новую систему голосования «Евровидения» при голосовании в Великобритании?, — интересуется один из пользователей. — Очки от парламентариев, очки от народа!»

Недоумевают по поводу процедуры подсчета и другие пользователи. Один из них опубликовал фотоколлаж с участием Альберта Эйнштейна с подписью: «Новая система голосования на «Евровидении». Даже он не знает, что происходит».