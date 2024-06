Киев, 15 мая, 2016, 04:40 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк отреагировал на победу украинской певицы Джамалы в финале конкурса «Евровидение 2016». Свои впечатления экс-премьер опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

eurovision.tv Украинская певица Джамала на Евровидении

После дифирамбов певческому таланту Джамалы Яценюк отметил «безграничную глубину песни». «Украина побеждает и будет побеждать, Крым будет украинским!», — воскликнул политик.

Президент Украины Петр Порошенко также поздравил певицу с победой. «Вся Украина сердечно благодарит тебя, Джамала!», — написал президент в Twitter. «Правда, как всегда, победила», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполнившая песню про крымских татар Джамала по итогам зрительского голосования и решения профессионального жюри получила 534 бала, заняв первое место в конкурсе. На 23 бала отстает от нее австралиец Деми Им с песней Sound of Silence. Россия в лице представлявшего ее на конкурсе Сергея Лазарева (композиция You are the Only) заняла третью позицию.