Атланта, США, 15 мая, 2016, 04:30 — ИА Регнум. В результате крушения легкого самолета на авиашоу в США рядом с Атлантой в аэропорту Декальб-Пичтри погиб пилот воздушного судна. Инцидент произошел в субботу, 14 мая, сообщает телеканал CNN.

Brian Ybarbo Авиашоу в США

Пока известно, что самолет потерпел крушения, когда выполнял сложный трюк вместе со вторым самолетом. В результате происшествия воздушное судно сильно выгорело изнутри. Несмотря на то, что пожарные прибыли на место ЧП оперативно, самолет успел весь выгореть изнутри.

Сведения о погибшем пилоте: имя, фамилию, возраст и прочее не будут разглашать без специального на то разрешения родственников погибшего, сообщает телеканал.

Расследования причин и обстоятельств произошедшего выясняют специалисты Федерального управления гражданской авиации и Национального совета по безопасности на транспорте.