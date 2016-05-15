Санто-Доминго, 15 мая, 2016, 04:00 — ИА Регнум. Сегодня, 15 мая, в Доминиканской Республике состоятся всеобщие выборы, где граждане страны изберут президента, вице-президента, сенаторы, мэры, а также депутаты парламента, передает телеканал Telesur.

James Cridland Толпа

В мероприятии примут участие около 6,7 млн граждан Доминиканской Республики. Что касается избираемых, то в выборах будут участвовать представители 34 политических сил. Всего — 24 тыс. претендентов. Из них отберут 4106 должностных лиц, а также 1164 руководителей муниципального уровня.

Согласно последним результатам опроса, президент страны Данило Медина, что возглавляет страну сейчас от Доминиканской партии освобождения, является лидером предстоящих выборов. В первом туре он может набрать уже 63% голосов. Вторую позицию по опросам общественного мнения занимает Луис Абинадер от Современной революционной партии: 31%.

Принципы голосования просты: 50% плюс еще один голос. В случае, если в первом туре этого не произойдет, то 12 июня состоится второй тур выборов. Напомним, что эти выборы являются пятнадцатыми по счету после того, как в 1961 году был свергнут режим генерала Рафаэля Леонидаса Трухильо.