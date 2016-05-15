Москва, 15 мая, 2016, 04:00 — ИА Регнум. По итогам прошедшей 14 мая конференции московского регионального отделения партии «Яблоко» избраны председатель отделения и новый его состав регионального совета. В мероприятии принял участие председатель федерального комитета партии Григорий Явлинский. Политик поддержал выдвижений на пост главы московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина и предложил также выдвинуть последнего на выборах мэра Москвы в 2018 году, сообщает пресс-служба «Яблока».

DLG Images Яблоко

Демонстрируя поддержку переизбираемому руководителю московского отделения, Явлинский назвал Митрохина «самым смелым политиком в России». «Сергей Митрохин — глубокий, профессиональный, опытный политик, имеющий лидерские качества, самый смелый политик в России», - уверен лидер «Яблока».

Столичному отделению необходимо готовиться к выборам мэра, которые пройдут в 2018 году. Явлинский считает, что на эту должность следует выдвинуть именно Митрохина. Вероятно, сторонникам партии «Яблока» следует ожидать тандема Явлинский-Митрохин на выборах президента РФ и мэра Москвы. «Я думаю, что «Яблоко» будет в них Регнум> участвовать. И будет тандем — президентский и мэрский. Я в данном случае имею в виду СергеяСергеевича», - заявил Явлинский.