США, 15 мая, 2016, 03:34 — ИА Регнум. Крупная авария произошла в США в штате Техас, в результате которой перевернулся автобус с пассажирами. Жертвами ДТП стали восемь человек, еще 40 получили серьезные ранения. Об этом субботу, 14 мая, сообщило издание LMTonline.

mosaic36 Авария

Вследствие аварии семеро пассажиров скончались на месте, еще до приезда скорой помощи, 44 человек удалось госпитализировать, однако позже один из них скончался.

Автобус, согласно информации местных властей, ехал из долины Рио-Грандев Игл Пасс, в нем находилось в общей сложности более полусотни пассажиров. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.

Перевернувшийся автобус, как пишет издание, был единственным участником дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел на границе с Мексикой в почти 1 километрах от КПП. Из-за произошедшего движение по дороге в обе стороны перекрыли.