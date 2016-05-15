Вильнюс, 15 мая, 2016, 03:28 — ИА Регнум. Гражданин Эстонии, прибывший в Литву с целью покупки машины, задержан правоохранителями страны и ожидает суда. Автомобиль, на котором задержанный передвигался по Вильнюсу, был украшен георгиевскими лентами, кроме того, на машине были изображены серп и молот и алая пятиконечная звезда, что по местным законам является пропагандой «оккупационного» советского режима, сообщает латвийский новостной портал Delfi.

Renate Dodell Серп и молот

Как пояснил задержанный, о том, что на территории Литвы запрещено демонстрировать символику Союза Советских Социалистических Республик, ему не было известно. О том, что он нарушил местные законы, мужчина узнал только от задержавших его сотрудников патрульной службы.

Напомним, лоббируемая рядом либеральных сил, в том числе в Российской Федерации, идея уравнивания нацизма и коммунизма, нашла свое отражение на законодательном поле Литвы в июне 2008 года, когда по решению Сейма была запрещена пропаганда «оккупационных» режимов. Согласно принятому закону на территории страны запрещена демонстрация советских символов наряду с символами фашистской Германии.