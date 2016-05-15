Сан-Сальвадор, 15 мая, 2016, 03:01 — ИА Регнум. В субботу, 14 мая, глава центральноамериканского государства Сальвадор Санчес Серен заявил о том, что власти Сальвадора отказываются признавать новое бразильское правительство, главой которого стал Мишел Темер. Об этом Серен сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Jonas Pereira Дилма Руссефф

В сообщении сальвадорского политика говорится, что власти Сальвадора приняли решение, согласно которому, не будут признавать временное правительство Бразилии. В записи отмечается, что отстранение Дилмы Руссефф от власти чревато последствиями, так как имеет черты политической манипуляции и делается по схеме «госпереворота».

Власти Сальвадора даже отозвали своего посла из Бразилии. Отметим, что в пятницу, 13 мая, Венесуэла объявила об отзыве для консультаций своего посла из Бразилии.

Напомним, что федеральный сенат Бразилии 12 мая поддержал продолжение процедуры импичмента Руссефф. 55 парламентариев высказались «за», 22 — «против». Таким образом, президент была отстранена от должности на 180 дней, а ее пост занял вице-президент страны Мишел Темер.