Амстердам, 15 мая, 2016, 02:53 — ИА Регнум. В приюте для диких представителей кошачьих в Нидерландах недосчитались двух тигров. Животные пытались найти укрытие в ближайшем лесу, прежде чем их выследили и доставили обратно. Подробности инцидента сообщает британская The Telegraph.

Tambako The Jaguar Тигр

Двум тиграм по имени Раджа и Дели удалось сбежать из питомника в городе Ольдеберкуп. По одной из версий, это стало возможным из-за незапертой сотрудниками двери вольера, по другой — животные, каждый из которых весит около 150 кг, пролезли в щель под оградой питомника.

На поимку животных на вертолете выдвинулись полицейские и сотрудники ветеринарной службы. Беглецов удалось обнаружить лишь спустя 4 часа после побега: животные искали укрытие в расположенном неподалеку лесу.

С помощью транквилизаторов животные были усыплены, а затем доставлены обратно в приют. В настоящий момент животные отсыпаются.

Всего в питомнике сейчас находятся восемь тигров, два льва, черный ягуар и леопард. Доставленные в приют животные после реабилитации отправляются в более крупный питомник, расположенный на территории ЮАР.