Стокгольм, 15 мая, 2016, 02:25 — ИА Регнум. Сегодня, 15 мая, украинская певица Джамала стала победительницей главного европейского песенного конкурса «Евровидение — 2016», выступив с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.

eurovision.tv Украинская певица Джамала

Согласно результатам зрительского голосования и голосования профессионального жюри, Джамала получила 534 балла. С разрывом в 23 балла второе место занял австралийский исполнитель Деми Им с песней Sound of Silence. Российский представитель Сергей Лазарев с песней You are the Only One занял третье место, он получил 491 балл, а также стал победителем зрительского голосования.

Песня Джамалы под названием «1944» о депортации крымских татар была написана для отборочного тура конкурса, так как сама исполнительница является дочерью крымского татарина и армянки. Композиция была исполнена на английском и крымско-татарском языках.

Максимальное количество баллов (12) украинская исполнительница получила от таких стран как Грузия, Босния и Герцеговина, Сан-Марино, Молдавия, Дания, Израиль, Латвия, Македония, Сербия, Словения и Польша. Однако по результатам голосования жюри, Джамала оставалась на второй позиции, благодаря зрительскому голосованию она стала победительницей конкурса.

Что касается российского исполнителя, то по 12 баллов поставили Азербайджан, Армения, Кипр, Белоруссия, Греция. Однако занять бронзу певцу удалось также в результате итогов зрительского голосования.