Джакарта, 15 мая, 2016, 02:18 — ИА Регнум. Мощное землетрясение произошло у берегов Республики Индонезия. Подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы вечером 14 мая в Индийском океане у южной оконечности острова Суматра, сообщает Геологическая служба США.

Chuck Simmins Землетрясение в Суматре

По данным сейсмодатчиков ведомства, землетрясение произошло вечером 14 мая в 23:52 мск. Его эпицентр находился в 298 км юго-западнее города Курипан. От столицы Индонезии Джакарты, эпицентр отделяло 563 км. Очаг залегал на глубине 10 км.

В настоящее время информации о разрушениях или угрозе цунами не поступало.