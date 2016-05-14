Алеппо, Сирия, 15 мая, 2016, 01:59 — ИА Регнум. В результате обстрела боевиков запрещенной в РФ группировки «Фронт ан-Нусра» в сирийском Алеппо жертвами стали семь человек, еще 12 получили ранения. Об этом в субботу, 14 мая, сообщили в Минобороне России, пишет RT.

John Crosby Миномётный обстрел

Как стало известно из сообщения Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, минометный огонь по нескольким точкам велся на протяжении суток. Обстрел производился по кварталам Аз-Загра, Салах ад-Дин, а также по аэропорту города Алеппо Эн-Найраб. Также экстремисты боевыми действиями в очередной раз попытались расширить свое влияние до населенного пункта Хандрат, однако натиск боевиков удалось отразить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в субботу, 14 мая, на северо-востоке Сирии произошел взрыв заминированного автомобиля. В результате подрыва погибло шесть человек, 15 получили ранения. Согласно предварительным данным, заминированный автомобиль взорвался у блокпоста курдских сил самообороны в городе Камышли.