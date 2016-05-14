Донецк, 15 мая, 2016, 01:47 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины продолжают массированные обстрелы позиций военнослужащих ДНР и приграничных населенных пунктов республики. Так, только за один вечер субботы, 14 мая, по прифронтовому селу Саханка Новоазовского района ДНР было выпущено более 170 мин, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в силовых ведомствах республики.

Jack Smith Миномётный огонь

Подразделения ВСУ вели огонь с территории в районе села Широкино. Минометная атака украинских силовиков продолжалась три часа. «Обстрелы Саханки украинская сторона начала в 17:00 и закончила около 20:00. В общей сложности было выпущено 172 мины калибра 82 мм», — заявил источник агентства.

По данным источника, наряду с минометами были использованы гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, военнослужащие ВСУ продолжают вести огонь на севере Донецка. Так, 14 мая обстрелу вновь подверглись поселок Спартак и территория донецкого аэропорта.