Стокгольм, 15 мая, 2016, 01:33 — ИА Регнум. ПевецСергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе исполнителей «Евровидение — 2016», поделился в интервью со шведским телеканалом SVT, что в целом доволен своим выступлением.

eurovision.tv Репетиция Сергея Лазарева

При этом Лазарев подчеркнул, что во время каждого исполнения композиции существовал риск того, что он мог упасть, однако этого не произошло.

«Я сделал это, и все прошло хорошо», — заявил певец.

Он также добавил, что во время его выступления в финале публика хорошо приняла российского исполнителя. По словам Сергея Лазарева, зрители были фантастическими.

Певец исполнил на «Евровидении — 2016» композицию You Are The Only One, автором которой является другой российский певец Филипп Киркоров, который сам участвовал в этом конкурсе 21 год назад. Кроме того, в работе над песней для «Евровидения» работали специалисты из разных стран, например, композитор из Греции Димитрис Контопулос.

Напомним, что в минувшем, 2015 году, победителем главного песенного конкурса Европы стал представитель Швеции Монс Зелмерлев, в связи с чем в 2016 году «Евровидение» проходит в этой стране. Представительница России Полина Гагариназаняла второе место, а третье — группа Il Volo из Италии.