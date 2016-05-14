Сергей Лазарев на «Евровидении — 2016»: «Я сделал это»
Стокгольм, 15 мая, 2016, 01:33 — ИА Регнум. ПевецСергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе исполнителей «Евровидение — 2016», поделился в интервью со шведским телеканалом SVT, что в целом доволен своим выступлением.
При этом Лазарев подчеркнул, что во время каждого исполнения композиции существовал риск того, что он мог упасть, однако этого не произошло.
«Я сделал это, и все прошло хорошо», — заявил певец.
Он также добавил, что во время его выступления в финале публика хорошо приняла российского исполнителя. По словам Сергея Лазарева, зрители были фантастическими.
Певец исполнил на «Евровидении — 2016» композицию You Are The Only One, автором которой является другой российский певец Филипп Киркоров, который сам участвовал в этом конкурсе 21 год назад. Кроме того, в работе над песней для «Евровидения» работали специалисты из разных стран, например, композитор из Греции Димитрис Контопулос.
Напомним, что в минувшем, 2015 году, победителем главного песенного конкурса Европы стал представитель Швеции Монс Зелмерлев, в связи с чем в 2016 году «Евровидение» проходит в этой стране. Представительница России Полина Гагариназаняла второе место, а третье — группа Il Volo из Италии.