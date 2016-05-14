Москва, 15 мая, 2016, 01:22 — ИА Регнум. Инцидент, произошедший на одном из московских кладбищ, где в массовой драке участвовали около двухсот мигрантов, привлек к проблеме мигрантов внимание Совета Федерации РФ. В качестве превентивной меры сенаторы предлагают ввести визовый режим с некоторыми странами постсоветского пространства, в частности Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель комитета по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Поединок на дубинах (фрагмент). Франсиско Гойя. 1823

Когда речь идет о безопасности страны, необходимо ужесточать миграционное законодательство, уверен политик. «Мы, когда принимаем те или иные законодательные решения, ориентируемся, как правило, на опыт демократических стран, но в отдельных случаях это неправильно, считает Серебненников. — Безопасность государства важнее».

Что касается введения виз для граждан Таджикистана и Узбекистана, то такую меру политик назвал давно назревшей.

Как сообщало ИА REGNUM, в массовой драке на Хованском кладбище в Москве участвовало около двухсот человек. Как сообщили в администрации кладбища, причиной столкновений между обслуживающим персоналом кладбища стал спор о закрепленной территории обслуживания. По предварительным данным, нападающими выступили выходцы из Чечни и Республики Дагестан, а защищались уроженцы Таджикистана и Узбекистана.

В результате драки погибло три человека. Более 90 участников побоища задержала полиция.