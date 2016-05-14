Каракас, 15 мая, 2016, 01:10 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем решении начать военные учения вооруженных сил Венесуэлы для подготовки к «любому сценарию». Николас Мадуро уверен, что зарубежные государства, в частности, США вынашивают планы вторжения на территорию Венесуэлы. Президент Венесуэлы также обвинил бывшего лидера Колумбии Альваро Урибе Велеса в том, что он вступил в сговор с официальным Вашингтоном, и участвует в «заговоре против Венесуэлы», комментирует RTVE. Так Николас Мадуро отреагировал на заявление Альваро Урибе о том, что международные «демократические вооруженные силы» должны защитить венесуэльскую оппозицию.

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Внутриполитическая обстановка в Венесуэле остается напряженной. «Николас Мадуро, вероятно, будет отстранен членами своей Единой социалистической партии Венесуэлы до окончания президентского срока», сообщаетAssociated Press со ссылкой на источник в разведслужбе США. Этот источник заявил также, что официальный Вашингтон опасается развития хаоса в Венесуэле, который может на фоне политических разногласий и экономического кризиса перерасти в массовые беспорядки. Пока «никто не наблюдает никаких признаков готовящегося военного переворота, которого вряд ли стоит ожидать. Но никто в США не предполагал, что в 1992 году никому не известный младший офицер по имени Уго Чавес устроит казарменное восстание», — цитирует представителя разведки Associated Press.

Нет позитивных изменений и в экономической ситуации. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель российской диаспоры в Венесуэле Ирина Н., «люди находятся на пределе сил и возможностей. Все время уходит на поиски продуктов, стояние в очередях. Ежедневно отключается свет на четыре — пять часов».

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