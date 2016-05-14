Санкт-Петербург, 15 мая, 2016, 01:00 — ИА Регнум. По факту крушения вертолета Eurocopter в Суходольское озеро в Приозерском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ — «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта повлекшее смерть двух лиц». Об этом сегодня, 15 мая, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ на транспорте по СЗФО.

Bob Adams Вертолёт Eurocopter AS-350

Следствием установлено, что утром 14 мая частный вертолет Eurocopter AS-350 с бортовым номером RA-7 259 совершил жесткую посадку на воду в озеро Суходольское Приозерского района. По предварительным данным на борту находилось 2 человека, которые в результате данного происшествия погибли. Место взлета вертолета не установлено, в связи с тем, что экипаж заявку на полет не подавал.

Рассматривается несколько версий, в том числе ошибка пилота, а также нарушения в расположении ЛЭП, как уточнили в СУ СК РФ на транспорте по СЗФО.

К настоящему времени проведены неотложные следственные действия, в том числе проведены осмотры места происшествия, трупов, воздушного судна, назначены необходимые экспертизы. На 15 мая запланирован повторный осмотр места происшествия с участием представителей межгосударственного авиационного комитета.

Уголовное дело возбуждено Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолет Eurocopter AF-350 потерпел крушение около 8.30, рухнув в Суходольское озеро в 20 метрах от берега на глубину 5−8 метров. Очевидцы сообщали, что вертолет зацепился за провода, что и стало причиной крушения.

При помощи вертолета Ка-32 спасателям удалось достать со дна озера разбившееся 3-тонное судно с телами двух погибших на борту в 16:25. Подъём длился около 7 часов из-за сложных погодных условий.