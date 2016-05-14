Москва, 15 мая, 2016, 00:31 — ИА Регнум. Развертывание американскими властями в Европе системы ПРО — шулерство, в связи с чем Россия оставляет за собой право на ответные меры, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С соответствующим заявлением она выступила в субботу, 14 мая, на телеканале ТВЦ в передаче «Право знать!».

Alan Cleaver Шулер

По словам Захаровой, то, что США создают системы противоракетных установок в Европе, не предательство, так как оно может последовать лишь от близких людей. Это шулерство, отметила представитель МИД РФ, потому что американская сторона заявляет о том, что эта система ПРО будет направлена только против Ирана, но не против России. Помимо этого, спикер обратила внимание на то, что со стороны западных партнеров уже были подлые шаги, неприятие российской позиции и нарушение договоренностей.

Захарова напомнила, что несколько лет назад на масштабной международной конференции российская сторона наглядно объяснила, к чему приведет одностороннее развертывание системы ПРО и какие плюсы будет иметь совместная система с НАТО, Россией и США.

«Мы сделали все», — заявила представитель внешнеполитического ведомства, добавив, что Россия сделала все возможное с точки зрения дипломатии и с точки зрения конкретных предложений, поэтому РФ не в чем себя винить.

«Учитывая, как складывается эта ситуация сегодня, конечно, мы оставляем за собой право на ответный шаг», — подытожила Мария Захарова.

Напомним, что ранее заместитель министра обороны США Роберт Уорк выразил обеспокоенность заявлением президента России Владимира Путина о том, что РФ будет купировать появляющиеся для безопасности страны угрозы. Как заявил Уорк, такие высказывания делают сложные международные отношения еще сложнее.