Донецк, 15 мая, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Легковой автомобиль взорвался в столице ДНР Донецке в субботу, 14 мая. В салоне машины находилось трое человек, сообщает «Донецкое информационное агентство» со ссылкой на пресс-службу министерства госбезопасности ДНР.

Tim Pierce Взрыв автомобиля

Взрыв произошел на пересечении улицы Артема ипроспекта еще Хмельницкого. Первоначально сообщалось, что один человек погиб на месте, тяжелыми два человека с уточненной ранениями были доставлены в больницы. По информации в медучреждении находятся все трое. Одна из пострадавших — девушка, сообщает источник.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Сотрудники МЧС и МВД республики выясняют все обстоятельства случившегося.