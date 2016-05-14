Москва, 14 мая, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Власти города Москвы окажут всю необходимую поддержку сотрудникам полиции в расследовании обстоятельств массовой драки на Хованском кладбище, которая произошла 14 мая. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

petrovka38.ru Сергей Собянин награждает московских полицейских

«Вызывает крайнее сожаление произошедшее на Хованском кладбище, — написал градоначальник. — Уверен, что виновные не останутся безнаказанными. Окажем всю необходимую помощь правоохранительным органам».

14 мая пресс-служба ГУ МВД России по столице сообщило, что в Москве сотрудники полиции задержали около 90 человек, которые участвовали в массовой драке на Хованском кладбище.

«Сотрудники полиции задержали около 90 человек и доставили их в отделы полиции для выяснения обстоятельств», — отмечалось в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая у входа на Хованское кладбище в Москве произошла массовая драка. Участники конфликта в ходе потасовки использовали палки, биты, куски арматуры и автоматическое оружие.

По последним данным, в ходе потасовки погибли 3 человека.

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