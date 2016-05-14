Каракас, 14 мая, 2016, 21:26 — ИА Регнум. «Николас Мадуро, вероятно, будет отстранен членами своей Единой социалистической партии Венесуэлы до окончания президентского срока», сообщает Associated Press со ссылкой на источник в разведслужбе США. Этот источник заявил также, что официальный Вашингтон опасается развития хаоса в Венесуэле, который может на фоне политических разногласий и экономического кризиса перерасти в массовые беспорядки. Пока «никто не наблюдает никаких признаков готовящегося военного переворота, которого вряд ли стоит ожидать. Но никто в США не предполагал, что в 1992 году никому не известный младший офицер по имени Уго Чавес устроит казарменное восстание», — цитирует представителя разведки Associated Press.

Цитата из к/ф «В Сантьяго идёт дождь». Реж. Эльвио Сото. 1975. Франция — Болгария Военный переворот

Отметим, что в августе 2015 года в ИА REGNUM была опубликована статья о ситуации в Венесуэле с подзаголовком «Военное лобби уже готовит своего кандидата на пост президента страны».

В статье, в частности, отмечалось, что процессы внутри правящих структур в Венесуэле говорят о том, что угроза действующей власти исходит не с улицы, а изнутри самой системы. «В настоящее время сложились три группы среди высокопоставленных чиновников из силовых структур, которые имеют различные планы дальнейшего развития страны. Все эти группы заинтересованы в углублении кризиса, так как такая ситуация дает шансы для вмешательства военных в происходящие процессы… Президент страны знает о проблемной ситуации в Министерстве обороны, но он не может реально повлиять на нее. Часть членов этих трех групп в Министерстве обороны тесно связана с США и является инструментом влияния на изменение ситуации в стране», сообщил тогда корреспонденту ИА REGNUM в Каракасе компетентный источник, близкий к руководству Министерства обороны Венесуэлы.