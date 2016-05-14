Мадрид, 14 мая, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Футболисты каталонской «Барселоны» на выезде переиграли «Гранаду» в матче 38-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 14 мая, завершилась со счетом 3:0.

Christopher Johnson Футболисты «Барселоны»

Героем встречи стал уругвайский нападающий Луис Суарес, оформивший хет-трик.

Таким образом, каталонский клуб благодаря этому успеху в 24-й раз в своей истории выиграл чемпионат Испании.

В другом поединке мадридский «Реал» в гостях обыграл «Депортиво» (2:0) и расположился на второй строчке в турнирной таблице.

Примера. 38-й тур

«Гранада» (Гранада) — «Барселона» (Барселона) — 0:3.