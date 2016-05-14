Дербент, Дагестан, 14 мая, 2016, 20:45 — ИА Регнум. По факту перестрелки членов незаконных вооруженных формирований с сотрудниками полиции в Дербенте (Дагестан) возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали Life.ru в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

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«Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

По последним данным, в ходе штурма дома в Дербенте погибли двое сотрудников правоохранительных органов, еще 12 пострадали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Дербенте на улице Крепостная член незаконных вооруженных формирований метнул гранату и открыл огонь по сотрудникам полиции. Трое полицейских получили ранения. Одного из раненных — начальника уголовного розыска Дербента Мусу Мусаева боевики взяли в заложники.

Многоквартирный дом с боевиками был оцеплен, его жильцы эвакуированы. После того как силовики поняли, что мужчине невозможно помочь, они приступили к штурму дома.

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