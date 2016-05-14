Ставрополь, 14 мая, 2016, 20:44 — ИА Регнум.



pixabay.com Град

В Ставропольском крае создана комиссия по оценке ущерба, причиненного региону градом 14 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Комиссией принимаются заявления от жителей региона, жилье которых пострадало от градобоя.

В соцсетях множество сообщений о повреждениях машин, причиненных градобоем в Ставропольском крае.

В Левокумском районе с 17:30 до 18:03 прошел дождь с градом, в результате чего, произошло нарушение электроснабжения и повреждение кровли. К 18:45 электроснабжение села восстановлено.

Отметим, что село Левокумское является административным центром Левокумского района. В селе проживает более 1 тыс. человек.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что крупный град прошел и в Ставрополе. Размеры градин достигали перепелиного яйца. В краевой столице град начался 14 мая в районе 14:00 и длился в пределах получаса.

По данным Ставропольского Гидрометцентра 15 мая местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20−25 м/с. В юго-восточных районах края местами высокая пожароопасность — 4 класс.