Москва, 14 мая, 2016, 20:16 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции задержали около 90 человек, которые участвовали в массовой драке на Хованском кладбище. Об этом сообщает в субботу, 14 мая, пресс-служба ГУ МВД России по столице.

petrovka38.ru На Хованском кладбище

«В настоящий момент конфликт разрешен, — говорится в сообщении. — Сотрудники полиции задержали около 90 человек и доставили их в отделы полиции для выяснения обстоятельств».

По предварительной информации, всего участниками потасовки, в ходе которой погибли 3 человека, стали около 200 человек.

«Конфликтная ситуация возникла между работниками, которых граждане нанимают для обустройства могил, частным порядком, — отмечает пресс-служба. — Все граждане, принимавшие участие в конфликте, не являлись сотрудниками кладбища».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают зачинщиков конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Москве у входа на Хованское кладбище произошла массовая драка. Участники конфликта в ходе потасовки использовали палки, биты, куски арматуры. Также в ход пошло автоматическое оружие.

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