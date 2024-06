Рига, 14 мая, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Мэр Риги Нил Ушаков призвал жителей России голосовать в финале «Евровидения» за латвийского участника Юстаса Сирмайса, а гражданам Латвии предложил отдать свои голоса за российского певца Сергея Лазарева. Об этом градоначальник написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Владимир Маяковский: «...чтобы в мире без Россий, без Латвий, жить единым человечьим общежитьем.»

Сегодня проходит финал конкурса «Евровидение», — пишет Ушаков. — Мы в Риге дружно голосуем за Сергея Лазарева. А вы в России так же дружно голосуете за нашего Юстса».

Мэр Риги также добавил, что латвийский участник выступает под номером 20.

«Меняем 12 баллов на 12 баллов», — написал Ушаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая российский певец Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2016», исполнив песню You’re The Only One на английском языке. Авторы песни — Филипп Киркоров, композитор Димитрис Контопулос (Греция), слова Джона Балларда (Великобритания) и Ральфа Чарли (Швеция).

Финал песенного конкурса «Евровидение-2016» пройдет в субботу, 14 мая, в Стокгольме (Швеция).

