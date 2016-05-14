Мэр Риги призвал Латвию и РФ поддержать друг друга на «Евровидении»
Рига, 14 мая, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Мэр Риги Нил Ушаков призвал жителей России голосовать в финале «Евровидения» за латвийского участника Юстаса Сирмайса, а гражданам Латвии предложил отдать свои голоса за российского певца Сергея Лазарева. Об этом градоначальник написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Сегодня проходит финал конкурса «Евровидение», — пишет Ушаков. — Мы в Риге дружно голосуем за Сергея Лазарева. А вы в России так же дружно голосуете за нашего Юстса».
Мэр Риги также добавил, что латвийский участник выступает под номером 20.
«Меняем 12 баллов на 12 баллов», — написал Ушаков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая российский певец Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2016», исполнив песню You’re The Only One на английском языке. Авторы песни — Филипп Киркоров, композитор Димитрис Контопулос (Греция), слова Джона Балларда (Великобритания) и Ральфа Чарли (Швеция).
Финал песенного конкурса «Евровидение-2016» пройдет в субботу, 14 мая, в Стокгольме (Швеция).
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