Оренбург, 14 мая, 2016, 19:47 — ИА Регнум. В Оренбурге 14 мая состоялась партконференция, на которой делегаты обсуждали подготовка партии к осенним выборам. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь обкома КПРФ, лидер фракции в Законодательном собрании региона Владимир Новиков, выбраны делегаты на съезд КПРФ и рекомендован список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы. Разговор также шел и о выборах в областной парламент и новых технологиях агитации.

zaksob.ru Владимир Новиков

Оренбургские коммунисты заявили, что сознательно отказываются от уличных акций протеста, КПРФ не вступает в коалицию и ведет собственную борьбу за голоса избирателей.

По словам Новикова, накануне выборов партию не устраивает малочисленные акции протеста: «Нам надо не 1 тысячу, а гораздо больше! Мы намерены идти во дворы, деревни, не отвлекаясь на собрания небольшой группы людей. Будем отрабатывать новые технологии агитации».

Лидер оренбургских коммунистов подчеркнул, что он и сейчас возглавляет Альтернативное правительство Оренбургской области, однако партинтересы превыше всего. А они заключаются в том, чтобы провести в парламенты разного уровня как можно больше своих кандидатов, а не членов ЛДПР или «Справедливой России».

Стоит отметить, что в марте в Оренбурге прошла волна митингов против сокращения ЕДК за услуги ЖКХ, в которых наряду с ЛДПР и «Справедливой Россией» стал и КПРФ. Сегодня участие коммунистов в такого рода митинге, если исходить из заявлений на конференции, вопрос открытый. Участие возможно, но при условии очевидной выгоды для партии.

Вместе с тем Владимир Новиков выразил опасение: «Хватит ли мудрости у оппозиционно настроенных местных отделений парламентских партий пройти через предвыборную кампанию без войны друг с другом?».

Несмотря на заявление, прозвучавшее на конференции, об отказе от каких-либо партийных коалиций, Новиков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM объявил, что готов к объединению, но… под флагом КПРФ.

«Наступил момент поддержки настоящей оппозиционной партии — КПРФ, выражающей интересы народа. Мы уверены: победить сможет только настоящая партия, опирающаяся на широкую оппозицию, имеющая своих представителей во всех слоях трудящихся, всех категорий населения. Недопустимо подыгрывать конфликтующим между собой группам бизнесменов и банкиров, покупаться на подачки и обещания», — говорится в пресс-релизе партии.

Примечательно, что в Оренбурге и еще 10 районных центрах рейтинг оппозиционно настроенных партий упал от 3 до 15%. Стабильное положение только у «Единой России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова.

Новиков озвучил тройку кандидатов в Госдуму: депутат Новотроицкого горсовета Александр Иванов — по Орскому округу, депутат Законодательного собрания Оренбуржья Максим Амелин — по Оренбургскому округу, лидер оренбургских коммунистов Владимир Новиков — по Бугурусланскому округу. Партийный же список кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ может стать объединенным: по словам Новикова, рассматривается вопрос объединения Оренбургской области с Самарской.

В региональный парламент партсписок возглавит Владимир Новиков как лидер местных коммунистов. «У нас не будет московских «паровозов». Областной список представят только местные коммунисты, и ставку мы сделаем на молодых», — отметил первый секретарь обкома.

В предварительный список кандидатов в Законодательное собрание сейчас включено 115 человек. Добавим, что в настоящее время в региональном парламенте КПРФ представляют шесть депутатов: один человек прошел по одномандатному округу и пятеро — по партсписку.

Напомним, ранее Владимир Новиков в качестве проблем, с которым оппозиция может столкнуться во время предвыборной кампании и самих выборов он назвал использование партией власти административного ресурса и фальсификацию при подсчете голосов.

По мнению политолога, доцента кафедры связей с общественностью и журналистики ОГУ Булата Калмантаева, попытка отмеживания, отсоединения региональной организации КПРФ от иных партий (в данном случае от ЛДПР, «Справедливой России») вызвана отнюдь не внезапным политическим озарением лидеров местных-коммунистов, а обстоятельствами, которые складываются в Оренбургской области. Среди них, в первую очередь, безусловно, это массовый исход членов из ЛДПР не только рядовых «соколов» Жириновского, но лидеров региональной организации — членов фракции ЛДПР в Законодательном собрании Оренбуржья. Происходит это, по их заявлениям, из-за деструктивной позиции, занятой в партийном строительстве Сергеем Катасоновым, депутатом от ЛДПР в нижней палате федерального парламента.

Политолог также отметил, что не все ладно и в оренбургской организации «Справедливой России», в которой также многие члены недовольны политической линией лидера Владимира Фролова.

«На выборах разного уровня КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» объединяли свои ресурсы, что позволяло достичь им некоторых результатов. Но при этом местные коммунисты были «младшими» в таком объединении, скорее политическими сателлитами, чем ведущей силой альянса. Политические аналитики и консультанты неоднократно отмечали слабость позиции местных организаций КПРФ в подобных союзах, а также указывали на неэффективность для КПРФ политических связок только для того, чтоб нанести электоральное поражение «Единой России», или только для того, чтоб получить депутатский мандат для местной партверхушки. Наконец-то, если по сути это поняли и местные коммунисты, что и отражено теперь в партийных документах конференции», — сказал Калмантаев.

Что же касается отказа от «московских паровозов» в партийных списках по выборам, то и тут, напомнил политолог, у оренбургских коммунистов имеется собственный горький опыт. Один из депутатов Госдумы от КПРФ (имеется в виду Валентин Чикин — ИА REGNUM), избранный от региона, так и не удосужился за весь срок работы парламента посетить Оренбургскую область.

Исключение из предвыборной практики протестных уличных акций, которое коммунисты желали бы представить в качестве политического жеста власти, якобы продиктованное их стремлением не допустить нечто подобное украинскому «майдану», с точки зрения Булата Калмантаева, является лукавством.

«Малочисленными стали созываемые ими митинги и иные акции. И к чему тогда такая «наглядная агитация»! И это дошло до уральских соратников Геннадия Зюганова. К тому же на оренбургских митингах им уже давно не принадлежит «первая скрипка», что, конечно, тоже не красит наследников «пламенных революционеров», — сказал политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области 4 декабря 2011 года на выборах депутатов в Госдуму РФ проголосовало 51,17% избирателей. По количеству голосов избирателей в регионе лидировала партия «Единая Россия» — 34,89%. КПРФнабрала 26,18% голосов, ЛДПР — 16,90%, «Справедливая Россия» — 16,79%, «Яблоко» — 2,36%, «Патриоты России» — 1,05% и «Правое дело» — 0,45%. В настоящее время интересы региона в парламенте представляют шесть депутатов: редактор газеты «Советская Россия» Валентин Чикин (КПРФ), эсер Сергей Петров, Максим Щепинов и Сергей Катасонов (ЛДПР), Елена Николаева и Виктор Заварзин («Единая Россия»).

Законодательное собрание региона представлено 45 депутатами: в фракцию «Единой России» входит 21 депутат, КПРФ — шесть депутатов, ЛДПР и «Справедливой России» — по четыре депутата.

В 2011 году согласно итогам выборов «Единая Россия» набрала 41,59% голосов. Кроме того, из 23 мест, распределяемых по одномандатным округам, 21 депутатский мандат получили также единороссы. За коммунистов свои голоса отдали 21,45% избирателей, среди одномандатников победу одержал один кандидат от КПРФ. На третьем месте оказалась партия «Справедливая Россия», которая ранее не была представлена в Законодательном собрании области. За справедливороссов проголосовали 16,98% избирателей. Последняя партия, прошедшая в областной парламент — ЛДПР. Избиратели отдали ей 15,47% голосов, кроме того, один кандидат от ЛДПР по одномандатному округу также занял место в Заксобрании.

В сентябре 2016 года оренбуржцам предстоит избрать новый состав регионального парламента, а также выбрать депутатов, представляющих интересы Оренбуржья, в Госдуму.