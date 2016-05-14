Дамаск, 14 мая, 2016, 19:29 — ИА Регнум. В результате подрыва заминированного автомобиля на северо-востоке Сирии погибли 6 человек, еще 15 получили ранения. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил источник в ассирийском ополчении «Суторо».

ИА REGNUM Террорист

«К настоящему времени известно о 6 погибших, еще 15 человек получили ранения», — сказал он.

По предварительным данным, заминированный автомобиль взлетел на воздух у блокпоста курдских сил самообороны в городе Камышли.

В настоящее время на месте взрыва работают экстренные службы города.