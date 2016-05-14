Тбилиси, 14 мая, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Съезд партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» прошел 14 мая в Тбилисском дворце спорта. Торжественную часть съезда открыл его генсек Каха Каладзе, который приветствовал делегатов и гостей съезда и сообщил, что съезд уже утвердил повестку дня, изменения в устав партии, состав политсовета, а политсовет представил на пост председателя партии кандидатуру премьер-министра Георгия Квирикашвили Съезд единогласно утвердил Георгия Квирикашвили председателем партии.

Kasya Shahovskaya Георгий Квирикашвили

На съезде присутствовали учредитель партии Бидзина Иванишвили и еще один бывший премьер Ираклий Гарибашвили.

В своем обращении к однопартийцам Каха Каладзе особенно подчеркнул роль Бидзины Иванишвили, который, по его словам, показал пример самоотверженности и самопожертвования и спас страну от губительного режима. Он также не обошел вниманием заслуги Ираклия Гарибашвили, который «в труднейший для страны период успешно выполнил функции лидера».

После Кахи Каладзе к трибуне вышел новоизбранный председатель партии, который поблагодарил делегатов съезда за оказанное ему доверие и заявил о готовности служить родине и сделать все для ее дальнейшего развития. Премьер и председатель партии подчеркнул заслуги своих предшественников — Бидзины Иванишвили и Ираклия Гарибашвили и сообщил, что за прошедшие после смены власти в Грузии 4 года правительство решило многие насущные проблемы, преодолело множество трудностей и твердо поставило страну на путь демократического развития.

Георгий Квирикашвили заверил однопартийцев, что избранный курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию останется неизменным, так как это выбор народа.

«Наши внешнеполитические устремления совпадают со взглядами народа. Это интеграция в Евросоюз и НАТО, и мы не свернем с этого пути», — заявил Квирикашвили.

Он выразил благодарность США и европейским партнерам за поддержку и отметил важность стабильных отношений с соседними государствами. Что касается России, Грузия старается вывести отношения с ней из тупика, но не пойдет ни на какие уступки в вопросе своей территориальной целостности. «Мы стараемся вывести из тупика отношения с Россией, делаем шаги по восстановлению торговых, транспортных, гуманитарных связей, но нормализация отношений не будет произведена за счет независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии», — подчеркнул Квирикашвили и еще раз заверил всех, что альтернативы европейскому пути развития у Грузии нет.