Москва, 14 мая, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Сборная России разгромила команду Швейцарии в пятом туре группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Встреча, прошедшая 14 мая в «Ледовом дворце ВТБ» в российской столице, завершилась со счетом 5:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!» Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Голами в составе российской «дружины» отметились: Иван Телегин (дубль), Сергей Мозякин, Евгений Кузнецов, Сергей Широков. Автором единственной шайбы в ворота сборной России стал Симон Мозер.

Таким образом, подопечные Олега Знарка после 5 матчей набрали 12 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

Следующий матч сборная России проведет 16 мая против команды Норвегии.

ЧМ-2016. Группа A. 5-й тур

Россия — Швейцария — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).

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