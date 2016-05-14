Мехико, 14 мая, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Члены коллегии адвокатов Мексики потребовали от властей принять меры для обеспечения безопасности их коллег и прекращения насилия над ними. Только в штате Морелос за последние три года было убито пятнадцать адвокатов. Мексиканские адвокаты возмущены, что Генеральная прокуратура не расследует эти преступления, сообщает Diario de Morelos.

Цитата из к/ф «За пригоршню долларов». Реж. Серджио Леоне. 1964. ФРГ — США — Италия — Испания В Мексике

Члены коллегии адвокатов Мексики также потребовали, чтобы губернатор штата Морелос создал Государственную комиссию по безопасности. И отметили, что родственники убитых боятся обращаться в прокуратуру, так как не доверяют ей, сообщает Radio La Primerísima.

Специально для ИА REGNUM ситуацию в штате Морелос прокомментировал российский адвокат, один из учредителе Международного полицейского портала «Police-Russia» Андрей Мучкин: «Безусловно, убийство адвоката — крайне опасное социальное деяние. Дело в том, что одно из прав граждан — право на квалифицированную юридическую помощь, которую оказывает адвокат. Убийство адвоката — это пресечение права на защиту. Поэтому, мексиканским коллегам важно выяснить, кто заказчики убийств адвокатов в штате Морелос? Возможно, это корпоративная группа. А. может быть, эти люди были неугодны представителям государственной власти? Тогда, это еще более опасное явление. В нормальном государстве должны быть институты, обеспечивающие безопасность адвоката. И предложение членов коллегии адвокатов Мексики о создании Государственной комиссии по безопасности — вполне разумный и необходимый ход».