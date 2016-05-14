«Убийство адвоката — это пресечение права на защиту»!
Мехико, 14 мая, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Члены коллегии адвокатов Мексики потребовали от властей принять меры для обеспечения безопасности их коллег и прекращения насилия над ними. Только в штате Морелос за последние три года было убито пятнадцать адвокатов. Мексиканские адвокаты возмущены, что Генеральная прокуратура не расследует эти преступления, сообщает Diario de Morelos.
Члены коллегии адвокатов Мексики также потребовали, чтобы губернатор штата Морелос создал Государственную комиссию по безопасности. И отметили, что родственники убитых боятся обращаться в прокуратуру, так как не доверяют ей, сообщает Radio La Primerísima.
Специально для ИА REGNUM ситуацию в штате Морелос прокомментировал российский адвокат, один из учредителе Международного полицейского портала «Police-Russia» Андрей Мучкин: «Безусловно, убийство адвоката — крайне опасное социальное деяние. Дело в том, что одно из прав граждан — право на квалифицированную юридическую помощь, которую оказывает адвокат. Убийство адвоката — это пресечение права на защиту. Поэтому, мексиканским коллегам важно выяснить, кто заказчики убийств адвокатов в штате Морелос? Возможно, это корпоративная группа. А. может быть, эти люди были неугодны представителям государственной власти? Тогда, это еще более опасное явление. В нормальном государстве должны быть институты, обеспечивающие безопасность адвоката. И предложение членов коллегии адвокатов Мексики о создании Государственной комиссии по безопасности — вполне разумный и необходимый ход».