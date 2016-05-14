Минтранс РФ сообщил о росте пассажиропотока в Крым
Симферополь, 14 мая, 2016, 18:31 — ИА Регнум. С начала 2016 года пассажиропоток в Крым уже увеличился на 30%. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
По его словам, количество желающих отдохнуть на полуострове продолжает увеличиваться, несмотря на то, что «в 2015 году рост по отношению к 2014 году тоже был практически в 2 раза».
Министр транспорта РФ также отметил, что по итогам прошлого года Симферополь вошел в пятерку крупнейших аэропортов России.
«В этом году мы начнем строительство нового терминального комплекса, рассчитанного на 7 млн человек», — рассказал Соколов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым стал самым перспективным направлением для внутреннего туризма по версии портала Travel.ru, Наиболее популярные для бронирования отелей города — среди туристов, путешествующих по России самостоятельно — Ялта, Севастополь, Коктебель, Евпатория, Судак, Феодосия и Алушта. Средняя стоимость проживания в Крыму за сутки составляет 2,6 тысяч рублей.
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