Симферополь, 14 мая, 2016, 18:31 — ИА Регнум. С начала 2016 года пассажиропоток в Крым уже увеличился на 30%. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

RuED Аэропорт Симферополя

По его словам, количество желающих отдохнуть на полуострове продолжает увеличиваться, несмотря на то, что «в 2015 году рост по отношению к 2014 году тоже был практически в 2 раза».

Министр транспорта РФ также отметил, что по итогам прошлого года Симферополь вошел в пятерку крупнейших аэропортов России.

«В этом году мы начнем строительство нового терминального комплекса, рассчитанного на 7 млн человек», — рассказал Соколов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым стал самым перспективным направлением для внутреннего туризма по версии портала Travel.ru, Наиболее популярные для бронирования отелей города — среди туристов, путешествующих по России самостоятельно — Ялта, Севастополь, Коктебель, Евпатория, Судак, Феодосия и Алушта. Средняя стоимость проживания в Крыму за сутки составляет 2,6 тысяч рублей.

Читайте также: В Крым на майские праздники приехали почти 162 тыс. человек