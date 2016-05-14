Севастополь, 14 мая, 2016, 18:37 — ИА Регнум.

archive.government.ru Дмитрий Ливанов

Министру образования и науки Российской Федерации

Ливанову Дмитрию Викторовичу

Уважаемый Дмитрий Викторович!

В Севастопольское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» поступило множество обращений от родителей начальных классов г. Севастополя, не желающих, чтобы их дети учились по программе «Гармония».

Категорический протест против продолжения обучения по этой программе ещё в октябре направили директору школы и в Департамент образования г. Севастополя родители 1-го и 2-го классов школы № 23. Присоединились к требованию заменить программу «Гармония» и родители учеников севастопольской школы № 3. Требуют не допустить начала обучения по «Гармонии» большинство родителей будущих первоклассников школы № 54.

Севастопольские родители не хотят, чтобы их дети проходили обучение по данной программе, потому что она противоречит их представлениям о качественном образовании. Родители чувствуют свою ответственность за судьбу своих детей и понимают важность для формирования личности образовательного фундамента, закладываемого в начальной школе. Поэтому их протест несёт бескомпромиссный характер.

Казалось бы, то обстоятельство, что учебники по программе «Гармония» исключены из Федерального перечня учебников, свидетельствует об отсутствии официального признания качественности этой программы, что должно было сделать школы и представителей Департамента образования Севастополя союзниками родителей. Однако администрации школ отказываются таким образом реализовать своё право самостоятельно формировать образовательную программу, чтобы учесть мнение родителей. Чего стоят все слова об общественно-родительском партнёрстве и государственно-общественном характере управления, если директор школы говорит о праве школы выбирать программу, не имея в виду родителей в составе школы?

При этом директор школы № 54 ссылается на отсутствие бюджетных средств и на приказ Минобрнауки РФ от 26 января 2016 г. № 38, разрешающий школам пользоваться уже закупленными учебниками, исключенными из федерального перечня учебников. На наш взгляд, такой подход Минобрнауки обессмысливает само сущест­вование Федерального перечня учебников как свидетельства качественности обучения. Некачественное обучение детей не может оправдываться финансовыми соображениями, поскольку при этом преднамеренно наносится вред здоровью и развитию детей.

Тем не менее, школы отказывают родителям в праве требовать качественного образования для своих детей и откровенно посылают родителей искать школу подальше. Родители недоумевают: в чём причина игнорирования мнения родителей — казалось бы, «заказчиков образовательных услуг»: в неопытности местных органов управления образования, ещё не овладевших всеми возможностями российской системы образования, или же в принципиальных пороках самой этой системы?

Это проблема севастопольцев заставляет обратиться к Вам с вопросами о том, как российская система образования обеспечивает родителям возможность дать детям качественное образования согласно их высоким требованиям и представлениям.

1. Чего стоит право учителя на выбор учебно-методического комплекта (статья 28 № 273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской Федерации»), если на деле оно ограничено финансовыми соображениями? Может ли это право быть реализовано школой свободно, при условии, что родители сами решают финансовые или технические (копирование учебно-методических материалов) проблемы?

2. В какой форме и при каких условиях родители школы могут влиять на выбор школой образовательной программы?

3. В чём смысл Федерального перечня учебников, если это не свидетельство проверки качественности обучения по соответствующим книгам? Если же это свидетельство качества, тогда почему можно пользоваться негодными учебниками — как если бы смысл этого перечня был в регулировании рынка издательской продукции учебного содержания? И почему в него нельзя включить проверенные временем и опытом учебники советской школы?

4. Значительная часть родителей готова скооперироваться и организовать обучение своих детей по качественным (например, советским) программам, заведомо перекрывающим требования ФГОС, используя форму семейного обучения. Но встают вопросы о том, готова ли российская система образования поддержать такое стремление родителей.

а). О стандартах аттестации. Насколько мы понимаем, не существует официальных требований к результатам обучения по каждому году обучения, не привязанных к конкретной аккредитованной программе — следовательно, субъекты разных форм обучения не могут свободно выбирать методические подходы и программы. Но разве не в этом смысл гос. стандартов в условиях многообразия форм обучения для обеспечения единства образовательного пространства?

б). О компенсациях бюджетных средств. В каком порядке и размере на неё могут рассчитывать родители, решающиеся на такой отчаянный шаг ради качественного обучения своих детей? Ведь понадобится не работать или нанимать учителей, снимать помещения и пр.

в). Наконец, почему родители вынуждены искать такие сложные обходные пути, а сама государственная школа не хочет быть организатором такого качественного образовательного процесса по требованиям родителей?

5. Существующий порядок аккредитации учебника и оформления экспериментальной площадки требует большого времени. Севастопольцы готовы предложить свои учебники для начальной школы на методической основе проверенных временем советских учебников путём простой замены советских реалий в текстах на современные. Способно ли Минобрнауки организовать родителям возможность учиться по ним уже с 1 сентября?

Ответы на эти вопросы интересуют не только севастопольцев, поэтому мы публикуем это письмо и ждём публичного ответа.

Председатель ОООЗС РВС М. Р. Мамиконян