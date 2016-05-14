Калуга, 14 мая, 2016, 17:48 — ИА Регнум. В сквере ветеранам войны на площади Московской в Калуге неизвестные нанесли черной краской надпись на пьедестал памятника подразделениям Красной Армии освободившим город от гитлеровских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Фото Алины Королёвой Танк-34 в сквере ветеранам войны на площади Московской в Калуге.

Как сообщила 14 мая корреспонденту ИА REGNUM начальник отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Ирина Зимина, полиция ищет людей, совершивших содеянное. На место выезжали участковый уполномоченный и оперативные сотрудники. По данному неприглядному факту проводится проверка.

Между тем, в эти праздничные дни, по случаю Дня Победы в Калуге это далеко уже не первый случай, когда огорчают горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, Солдат вермахта был изображен на плакате рекламной тумбы у дома №1 на площади Победы в Калуге, где 9 мая состоялись основные праздничные мероприятия по случаю Дня Победы. Вражеский солдат особенно четко виден вечером, когда плакат подсвечивается и по мнению пользователей социальных сетей такие «поздравления» для нынешней Калуги увы, уже не редкость.

Напомним, 5 ноября 1967 года в Калуге состоялось открытие памятника воинам Красной Армии освободившим город от фашистских оккупантов в конце декабря 1941 года. В сквере на Московской площади областного центра был торжественно установлен на постаменте танк Т-34 с 85 миллиметровой пушкой времен войны, который подарили калужанам воины-танкисты из подмосковного Алабино.