Лима, 14 мая, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Боливия и Перу определили новые стратегии в борьбе с преступностью. Первая встреча представителей двух стран по данному вопросу состоялась в августе 2015 года в Пуно (Перу).

Theodore Scott from Houston, USA Боливийская полиция на параде

«Тогда, в Пуно, были достигнуты договоренности о совместных действиях в сфере борьбы с наркотрафиком, торговлей людьми, контрабандой и незаконной добычей минералов. Нынешняя встреча направлена на то, чтобы дать оценку реализации взятых тогда обязательств. Кроме этого, будут отредактированы новые документы, в том числе, по профилактике преступности», заявил представитель Главного командования боливийской полиции Марсело Рохас», сообщает ABI.

Две соседние страны активно развивают сотрудничество и в других сферах. Например, Боливия и Перу подтвердили готовность выделить 63 млн долларов в восстановление и сохранение озера Титикака, сообщал ранее TeleSur. Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов Боливии и охраны окружающей среды Перу подписали соглашение о разработке совместного плана действий, стоимость которой оценивается в 500 млн долларов. Первый этап соглашения был завершен 26 января этого года, когда обе страны выделили 63 млн долларов на восстановления и сохранения озера, комментирует ABI.