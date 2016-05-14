Воронеж, 14 мая, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Председатель Воронежского областного суда Виталий Богомолов, а также его заместитель Владимир Маслов направили прошения о досрочной отставке с постов 13 мая. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в суде.

Уильям Хогарт. Заседание суда. 1757

По данным местных СМИ, поводом к увольнению руководства областного суда могли стать обвинения в коррупционной деятельности.

Так, как сообщает «Коммерсантъ-Черноземье», «основанием послужили данные УФСБ по Воронежской области, из которых следовало, что они могли через особо приближенных людей вымогать деньги за вынесение судебных решений в интересах обвиняемых».

По данным РИА «Воронеж», «косвенной причиной досрочного сложения полномочий стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения. Речь идет о поимке адвоката с поличным с крупной суммой денег. Она предназначалась за некое решение в пользу фигуранта дела».

«Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник сообщает, что речь идет о двух резонансных уголовных делах — в отношении экс-кандидата в депутаты гордумы Воронежа, адвоката Алексея Климова, который обвиняется в сутенерстве, и в отношении Эдуарда Ельшина, обвиняемого в убийстве у ресторана «Il Tokyo».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексея Климов, задержанный в сентябре 2015 года по обвинению в организации сети борделей в Воронеже, несколько месяцев находился под стражей. Однако в конце февраля сначала районный, а затем областной суд приняли решение об изменении ему меры пресечения на домашний арест, а в начале мая и вовсе отпустили из-под ареста (следствие вынуждено было заменить меру пресечения на подписку о невыезде).

Эдуарда Ельшина, который обвиняется в совершении в ноябре 2014 года убийства у ресторана в центре Воронежа, изначально также был взят под стражу, однако уже в январе 2015 года отправлен под домашний арест. Сейчас в суде идет рассмотрение уголовного дела.

Добавим, что Виталий Богомолов был назначен председателем Воронежского областного суда в ноябре 2005 года, до этого в течение 10 лет он работал на посту заместителя председателя суда.