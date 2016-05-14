Вашингтон, 14 мая, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Власти США крайне обеспокоены заявлениями российского лидера Владимира Путина об «ответных мерах» из-за размещения американских систем противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Румынии. Об этом, как передает The Wall Street Journal, заявил заместитель министра обороны США Роберт Уорк.

David B. Gleason from Chicago, IL Пентагон

По его словам, руководство США планирует сотрудничать с Москвой, однако российским властям стоит «думать о своих заявлениях».

«Эти угрозы крайне противоречивы, и они серьезно нас беспокоят», — добавил Уорк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент РФ Владимир Путин на совещании по ОПК заявил, что Москва будет вынуждена подумать о купировании угрозы, которая возникает в отношении РФ из-за размещения американских систем противоракетной обороны (ПРО) в Восточной Европе.

По словам российского лидера, последние события — в частности, ввод в строй американского радиолокационного радара в Румынии — говорят о том, что ситуация не становится лучше, а только усугубляется.

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