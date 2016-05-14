Рязань, 14 мая, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Около 250 млн рублей из федерального бюджета может получить Рязанская область на строительство современного комплекса скорой медицинской помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Андрея Макарова с главными редакторами и журналистами рязанских СМИ 14 мая.

Винсент ван Гог. Двор больницы в Арле. 1889

Он отметил, что строительство в регионе больницы скорой помощи является важнейшей задачей следующего бюджетного цикла.

«Необходимо заложить БСМП в федеральную адресную инвестиционную программу, где не копейки в год, а достаточная сумма, чтобы качественно построить объект», — сказал Андрей Макаров. По его словам, в этом году из федерального бюджета область получит 250 миллионов рублей на строительство нового корпуса больницы имени Семашко.

Губернатор Олег Ковалев проинформировал о перспективах реализации проекта строительства нового лечебного корпуса онкологического диспансера. «Если федеральный бюджет поддержит нас по БСМП, то мы сразу перейдем к решению этой проблемы. Будем искать источники финансирования», — сказал Олег Ковалев.