Рязань, 14 мая, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Рязанская область в числе первых регионов России получит дополнительные федеральные средства на развитие сферы образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области по итогам встречи председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова с главными редакторами и журналистами региональных СМИ 14 мая.

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Андрей Макаров отметил высокое качество федеральной госпрограммы по развитию образования, которая, в том числе, предусматривает укрепление сети детских дошкольных учреждений и школ. В результате реализации программы обеспеченность местами в ДОУ детей от трех до семи лет в субъектах страны в настоящее время составляет 99%.

В Рязанской области для этой категории детей очередность практически отсутствует. По словам Андрея Макарова, ряд регионов РФ получит 25 млрд рублей на строительство школ.

«При этом очень важна готовность самого субъекта Федерации к участию в программе. Рязанская область хорошо подготовилась, и одним из первых регионов страны получит на эти цели дополнительные федеральные средства в сумме 509 млн рублей», — сказал Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев отметил, что большая часть дополнительно полученных средств будут направлены на строительство школы в рязанском микрорайоне ДПР-5 на 1100 мест. Также в этом году планируется завершить строительство новых школ в Ряжске и Кадоме, школа и детсад на 250 мест строится в пос. Октябрьский Пронского района.

«509 млн рублей — первый транш. Вторая часть поступлений даст возможность достроить сельскую школу на 168 мест в Ильинском сельском поселении Скопинского района. Мы получим возмещение и продолжим работать по этой программе, строго ей следуя», — сказал Олег Ковалев.

Глава региона подчеркнул, что развитие сети ДОУ в области будет продолжаться. Особое внимание будет уделяться укреплению материально-технической базы детских учреждений.