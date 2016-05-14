Москва, 14 мая, 2016, 16:13 — ИА Регнум. К концу текущего года экономика России может выйти на положительные темпы роста. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью в программе «Вести в субботу».

kremlin.ru Антон Силуанов

«Наша экономика в целом адаптировалась к новым условиям, произошли структурные изменения», — говорит он.

При этом министр отметил, что всего пару лет назад в стране доминировали экспортно-ориентированные сырьевые отрасли.

«Сейчас — наоборот, отрасли, которые производят продукцию с большим уровнем добавленной стоимости, — цитируют Силуанова «Вести». — Именно эти сектора и стали превалировать. И прибыль предприятий по итогам прошлого года выросла больше чем на 20%».

В то же время министр финансов подчеркнул, что бюджет РФ под новые реалии еще не подстроился.

«К концу года, по нашим оценкам, экономика выйдет на положительные темпы роста, — говорит он. — Однако бюджету еще предстоит это сделать».

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