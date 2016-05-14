Киев, 14 мая, 2016, 16:10 — ИА Регнум. На Украине начались инженерно-технические работы по возведению «Стены» на границе Российской Федерации и оккупированной украинскими силовиками части Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сегодня, 14 мая, заявил в эфире телеканала «112 Украина» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Стена

Чиновник заявил, что сегодня начались работы по исследованию почвы, подготовительные работы для технических заданий. На место строительства прибыли две бригады.

Тука подчеркнул, что строительство может быть завершено в срок, если не будет перебоев с финансированием.

Напомним, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и начала гражданской войны в этой стране, пришедшая к власти евромайданная клика задумала отгородиться от России в прямом смысле этого слова.

Поскольку денег на строительстве полноценной стены по образцу Китайской или хотя бы как в Израиле на Украине нет, было решено рыть противотанковые рвы, ставить сетку-рабицу и устанавливать наблюдательные вышки по типу лагерных. Проект получил кодовое название «Стена». Тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк настаивал, что проект надо назвать «Европейский вал», но не сложилось.

В итоге работы начались в 2015 году. Были вырыты километры противотанковых рвов. Но уже весной 2016 года их затопило и размыло.