Владикавказ, 14 мая, 2016, 16:02 — ИА Регнум. В городе Владикавказе в рамках юбилейного XV московского Пасхального фестиваля состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра. Как сообщает 14 мая корреспондент ИА REGNUM, в завершении концерта временно исполняющий обязанности главы РСО-Алания Вячеслав Битаров вручил худруку и директору театра Валерию Гергиеву высшую награду республики — орден «Слава Осетии»

en.kremlin.ru Валерий Гергиев

Столь высокой награды маэстро Гергиев удостоен за выдающийся вклад в развитие музыкального искусства Республики Северная Осетия-Алания. Поприветствовав артистов Мариинского театра, Вячеслав Битаров отметил, что каждый приезд Валерия Гергиева в Осетию — это особое знаменательное событие в культурной жизни республики. «Совсем недавно мы следили с большой гордостью за нашего земляка, за осетина, который дал концерт симфонического оркестра Мариинского театра в амфитеатре военной Пальмиры», — сказал врио главы республики.

В свою очередь Валерий Гергиев обратился к гостям фестиваля: «Я очень рад, что мы смогли приехать сюда после, может быть, слишком многих лет перерыва. Сегодняшний день для меня был особым: вместе с Вячеславом Битаровым мы побывали в здании филармонии, которая сейчас восстанавливается, что меня, несомненно, порадовало. Мы побывали в училище искусств, где я учился. Меня также обрадовало, что память о моих педагогах жива, им отведена заметная роль в том, как формируются представления о музыке у юных музыкантов.

Я также думаю, что мы сможем активнее сотрудничать с Музыкальным театром. Мы обязательно сделаем все, чтобы в республике появились новые культурные объекты. Но самое главное — мы должны помочь врио главы республики быстро переломить последствия кризиса. Хочется видеть Осетию очень успешной и динамичной. Поэтому я тоже хочу приложить все усилия для того, чтобы главе немного легче работалось, и чтобы все вы гордились достижениями своих земляков не где-то, а своими собственными достижениями здесь, в Северной Осетии. Надеюсь, что мы очень скоро увидимся в филармонии», — сказал Гергиев.

Отметим, что симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал в городе Владикавказе два концерта: на первый, благотворительный, были приглашены учащиеся музыкальных школ республики, юные музыканты. Второй, основной концерт транслировался на площади перед Театром оперы и балета, благодаря чему общее количество слушателей превысило одну тысячу человек.

Напомним, что московский Пасхальный фестиваль проходит с 1 мая по 17 мая при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры РФ, Министерства обороны России и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 21 городе России под знаком 125-летия выдающегося композитора Сергея Прокофьева. Пасхальный фестиваль создан в 2002 году по инициативе художественного руководителя — директора Мариинского театра Валерия Гергиева и тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2003 году при поддержке президента РФ Владимира Путина фестиваль стал всероссийским.