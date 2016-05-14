Дербент, Дагестан, 14 мая, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Начальник уголовного розыска города Дербента (Дагестан) Муса Мусаев скончался от полученных ранений в блокированном доме, где засели двое боевиков. Силовики начали штурм здания. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Напомним, сегодня около 11:30 мск в Дербенте на улице Крепостная, один из боевиков метнул гранату и открыл огонь по сотрудникам полиции. Трое полицейских получили ранения. Одного из раненных — начальника уголовного розыска Дербента Мусу Мусаева боевики взяли в заложники.

Многоквартирный дом, в котором засели боевики, был оцеплен, его жильцы эвакуированы. После сообщения о смерти Мусаева спецназ ФСБ и полицейские пошли на штурм.

В ходе нападения боевиков получил тяжелое ранение начальник участковой службы Дербента. Также ранение получил начальник ОФД города, его состояние медики оценивают, как стабильное.