Дербент, Дагестан, 14 мая, 2016, 15:35 — ИА Регнум. В Дербенте (Дагестан) уже несколько часов продолжается операция по ликвидации боевиков, подозреваемых в убийстве отца бывшего главы города Гаджиахмеда Казиахмедова. об этом сегодня, 14 мая, сообщают местные СМИ.

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Сообщается, что в жилом доме на улице Крепостная засели двое вооруженных боевиков. Они были обнаружены в ходе полицейской проверки квартир. Когда стражи порядка собирались проверить квартиру, по ним был открыт огонь. Три полицейских получили ранения. Боевики взяли в заложники раненного начальника уголовного розыска Дербента Мусу Мусаева.

Штурм здания продолжается, боевики ведут огонь с пятого этажа. На помощь полицейским прибыли сотрудники ФСБ.

Всего в результате перестрелки ранения получили уже пять сотрудников полиции, в том числе начальник ОМВД по Дербенту Мавлетдин Магомадов.

Напомним, 9 мая в Дербенте с огнестрельными было обнаружено тело отца бывшего мэра города. Он погиб, защищая внука от преступников, которые проникли в дом.