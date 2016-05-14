Москва, 14 мая, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Противоречивые сведения приходят с Хованского кладбища Москвы, где сегодня, 14 мая, произошла массовая драка, переросшая в настоящее побоище, между этническими группировками.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия -США — Испания Смерть на могилах

Life со ссылкой на очевидцев сообщает, что по меньшей мере 12 человек стали жертвами столкновения на Хованском кладбище, ещё 20 получили ранения. По неподтвержденным данным погиб один сотрудник полиции.

Столкновения происходят у главного входа на Хованское кладбище. В боях участвуют до 500 человек. Дерущиеся используют палки, биты, куски арматуры и даже автоматическое оружие. Слышны выстрелы.

Полиция пытается пресечь беспорядки. На место столкновения постоянно прибывают кареты скорой помощи. Известно, что столичный ОМОН также направляется к месту столкновения.

По предварительным данным, причиной столкновения стал передел территории обслуживания кладбища.