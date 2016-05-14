Пхеньян, 14 мая, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Береговая охрана КНДР доставила российскую спортивную яхту «Элфин», которая ранее была задержана в международных водах, в северокорейский порт Кимчхак. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает посольство России в Пхеньяне.

defenseimagery.mil Северокорейские солдаты

До настоящего момента российская сторона не получила четких разъяснений от КНДР о причинах задержания спортивной яхты. До конца сегодняшнего дня российское посольство рассчитывает получить исчерпывающие объяснения.

Также власти КНДР не дали разрешения российскому генеральному консулу в Чондине Юрию Бочкареву выехать в Кимчхак, чтобы встретится с членами экипажа яхты «Элфин». По данным российского дипведомства, все российские граждане живы и здоровы.

Напомним, сегодня в Японском море в международных водах северокорейская береговая охрана задержала российскую яхту «Элфин» с четырьмя членами экипажа на борту. Яхта следовала из южнокорейского порта Пусан во Владивосток после международных соревнований.