Ставрополь, 14 мая, 2016, 14:30 — ИА Регнум.



Виктория Ивановская ИА REGNUM Град в Ставрополе 14 мая

В Ставрополе и его окрестностях прошел крупный град. Размеры отдельных градин достигали размеров перепелиного яйца, передает корреспондент ИА REGNUM.

Град начался 14 мая в районе 14:00 и длился в пределах получаса. За это время земля существенно покрылась ледяным налетом.

Предварительных данных о возможных повреждениях пока нет. Однако в настоящее время развиваются плоды на деревьях, некоторые из них еще цветут. Во многих огородах уже посажены овощные культуры. Крупный град мог нанести им существенный урон.

Отметим, что региональное управление МЧС предупреждало о неблагоприятных явлениях 13 мая. Местами по краю прогнозировался сильный дождь, гроза, град, хотя СМС-рассылка корреспонденту ИА REGNUM с предупреждением от МЧС прилетела уже после прошедшего града.

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, непогода на Ставрополье может вызвать подтопление низинных частей местности, нарушения в работе дренажных систем, увеличение количества автоаварий, нарушения в работе транспорта, повреждение линий связи и электропередач, повреждение кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

По данным Ставропольского Гидрометцентра 14 мая в отдельных населенных пунктах Ставрополья также ожидается сильный дождь с грозой и градом, при грозе порывы ветра до 15 м/с. В юго-западных районах края местами высокая пожароопасность — 4 класс.

Отметим, что недавно в правительстве Ставрополья губернатор поднимал вопрос об эффективности работы градобойной службы, которая не справляется с учащающимися стихиями в связи с глобальными изменениями в природе. В ближайшее время эффективность работы этой службы планируется значительно увеличить.