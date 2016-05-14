Москва, 14 мая, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Московский ОМОН стягивается на Хованское кладбище, чтобы остановить массовую драку между этническими группировками. Об этом сегодня, 14 мая, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Vitaly Kuzmin Московский ОМОН

Ранее сегодня стало известно, что на территории Хованского кладбища Москвы произошла массовая драка между этническим группировками. Большинство участников драки — приезжие из южных регионов России и стран Азии. По данным очевидцев в драке участвуют более 500 человек.

Дерущиеся используют биты, палки, куски арматуры и даже автоматическое оружие. Периодически слышны выстрелы.

К Хованскому кладбищу постоянно подъезжают кареты скорой помощи. На данный момент известно о десяти пострадавших. К месту драки стягиваются дополнительные отряды полиции, а также спешит ОМОН.

Причина драки пока не известна.